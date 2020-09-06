سوريا.. جهود لإطفاء حريق امتد من شرقي اللاذقية إلى ريف حماة

إدلب/ الخليج 365
تواصل فرق الإطفاء التابعة للنظام السوري، جهودها للسيطرة على حريق اندلع السبت، شرقي محافظة اللاذقية (شمال غرب)، وامتد إلى ريف محافظة حماة.
الحريق الذي لم يُعرف أسبابه بعد، امتد لينتشر في العديد من المناطق والقرى بالريف الغربي لمحافظة حماة.
كما أجبر الحريق، سكان منطقة مصياف بريف حماة، على إخلاء منازلهم وقراهم.
وفي الوقت الذي يتسع فيه نطاق الحريق باستمرار، تعاني سيارات الإطفاء والإسعاف من عدم القدرة على الوصول إلى مناطق الحريق، بسبب وعورة الطرق وعدم جاهزيتها لعبور المركبات.
ونقل مراسل الخليج 365 عن مصادر محلية في المنطقة، أن الحريق ألحق الضرر بالعديد من حقول الزيتون والتفاح التي تعدّ المصدر الرئيسي لسكان المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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