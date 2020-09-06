"الحوثيون": سنغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية

صنعاء/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، الأحد، عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية، خلال الأيام المقبلة، بسبب نفاد الوقود المخصص للمطار.

جاء ذلك في تصريحات لزكريا الشامي وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) خلال فعالية بصنعاء، نقلتها وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال الشامي إن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة (خاضع لسيطرة الحوثيين غربي البلاد)، يتسبب في كارثة إنسانية على الشعب، خاصة المرضى في المستشفيات والأطفال حديثي الولادة".

ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

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ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة "الحوثي" مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.

فيما تقول الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي نهبت 66 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، من إيرادات السفن النفطية، التي تم الاتفاق عليها مسبقا بأن تخصص لتسليم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.