شكرا لقرائتكم خبر عن سائق ليموزين يصور «الراكبات» دون علمهن وينشر المقاطع بحسابه في «تيك تيوك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله قيام سائق سيارة ليموزين بتصوير الراكبات دون علمهن، نشر ذلك بحسابه في التيك توك. وندد متداولو المقطع بممارسات السائق، كما طالبوا الجهات المعنية بسرعة ضبط السائق واتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للنظام.

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