وذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم الأحد، أن مجهولين اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلي، وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.
وأفاد الموقع الإلكتروني بأنه من بين ما تم سرقته 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16، مؤكدا أنه تم العثور على ثغرة في أحد جدر القاعدة العسكرية.
وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا موسعا في واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة نفسها.
ويشار إلى أن القاعدة العسكرية للواء المركزي 769 في منطقة الجليل، تقع بالشمال الإسرائيلي وهي مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقع بالقرب من الحدود اللبنانية... اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة أسلحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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