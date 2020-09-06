لمواجهة تحديات الفقر والبطالة... إعادة "خدمة العلم" بشكل وقالب جديدين في الأردن

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، خلال كلمته الأسبوعية، إن "خدمة العلم ستكون إلزامية هذه المرحلة لفئة عمرية معينة لمن لا يعمل وليس على مقاعد الدراسة وليس خارج البلاد، وستتضمن معايير سيتم الإعلان عنها لاحقا خلال هذا الأسبوع".
وأضاف الرزاز، أن هذه الخطوة ضرورية لـ"صقل الهوية الوطنية للشباب، وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يخدم مستقبلهم ووطنهم"، مشيرا إلى أن "وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستبدآن بوضع الخطوط التفصيلية للتنفيذ التدريجي لعودة خدمة العلم بشكل تدريجي، وقالب جديد مختلف عما كانت عليه في سنين مضت".
يذكر أنه في عام 2018، أطلقت الحكومة الأردنية رسميا ما يسمى "خدمة وطن" عوضا عن "خدمة العلم"، لمدة 4 أشهر، بهدف التدريب والتشغيل للفئات العمرية الشابة، بيد أنه رغم ذلك لا تزال معدلات الفقر والبطالة في ارتفاع.
وبلغت نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 19% بحسب ما ذكرت أرقام رسمية صادرة عن الحكومة، حيث سجل أعلى معدل بطالة في الفئة العمرية بين 15-24 سنة.
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