"مايكروسوفت تيمز"... هكذا يتلقى طلاب السعودية تعليمهم في ظل الجائحة

ويعد الدخول إلى "مايكروسوفت تيمز" التابعة لشركة مايكروسوفت العالمية، أحد الخيارات المتاحة أمام الطلاب والطالبات والمعلمين في السعودية لاستمرار العملية التعليمية عن بعد في مختلف مناطق المملكة.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب أو المعلم أو ولي الأمر في السعودية القيام بها من أجل التسجيل في "مايكروسوفت تيمز"، التعليم الموحد على الانترنت.

وكشفت وزارة التعليم السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني عن آلية دخول الطلاب والطالبات إلى برنامج "مايكروسوفت تيمز" للتعليم عن بعد، وذلك من خلال شرائط فيديو منشورة على موقعها الإلكتروني.

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وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أنه يتوجب على الطالب أو الطالبة اتباع الشرح الموضحة بالفيديو، من أجل الدخول إلى برنامج "تيمز مايكروسوفت" على الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية المختلفة، حيث إنها تبدأ بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة "مدرستي".

وعقب دخول الطالب إلى البرنامج، سوف يحصل في الصفحة الرئيسية على الدرس والذي تم إعداده من قبل المعلم، والذي يمكن للطالب الانضمام له بشكل فوري.

ودعت وزارة التعليم السعودية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، إلى ضرورة تحميل "تيمز مايكروسوفت"، من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي، والتي تعد أحد البدائل التي وفرتها الوزارة لـ"منصة مدرستي" التعليمية، كما أن المنصة توفر الكثير من الخدمات المميزة التي سوف يحصل عليها الطالب أو المعلم في حالة استخدامها، كما أن البرنامج سهل الاستخدام بشكل كبير.