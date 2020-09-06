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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات فى أوروبا من التغير المناخى بألوان تعبر عن الحب والحزن والتمرد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يجتمع الناس من أجل الخير والحفاظ على الحياة، فالمناخ له أهمية كبيرة فى شتى جوانب الحياة، فبدون الحفاظ عليه لا يمكن للأرض أن تستمر بشكلها المعروف، ولا يمكن للحيوانات أن تبقى، بالإضافة إلى أن تغيّر المناخ هو أكبر تهديد للصحة العالمية فى القرن الحادى والعشرين.
وشارك الآلاف من الأشخاص فى بعض دول أوروبا فى مسيرات عدة، فى وارسوا ببولندا، وزيورخ فى سويسرا ولندن فى بريطانيا، من أجل الهدف الواحد وهو حماية المناخ، ولمطالبة الأوساط السياسية باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايته، حيث شملت الاحتجاجات التى ظهرت فيها الأزياء التقليدية، كل من سويسرا وبريطانيا وبولندا.
كما أوضح النشطاء سابقًا، ترمز ألوان المسارات الفردية إلى المشاعر التى تصاحب الناس فيما يتعلق بكارثة المناخ: الحب (الأحمر)، والحزن (الأزرق)، والأمل (الأخضر) والتمرد (الأصفر).
يذكر أن مدينة جلاسجو السكوتلاندية سوف تحتضن فى نهاية السنة مؤتمر المناخ المقبل الذى من شأنه الموافقة على جميع تفاصيل اتفاقية باريس التى ظلت فى 2015 مبهمة.
نشطاء من Extinction Rebellion Polska يشاركون في المسيرة الكبرى للمناخ
المسيرة الكبرى للمناخ
نشطاء من Extinction Rebellion Polska فى مسيرة المناخ
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