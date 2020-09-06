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بريطانيا تدين الاعتداء الإرهابى على الحرس الوطنى التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادانت وزارة الخارجية البريطانية، الاعتداء الإرهابي على الحرس الوطني التونسي، الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية، بيانا نقلاً عن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، قائلاً "أدين بشدة الاعتداء الإرهابي على الحرس الوطني التونسي صباح اليوم، أقدم التعازي لأهالي جميع الضحايا، سوف تواصل بريطانيا وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الإرهاب".

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وزارة الخارجية البريطانية

 

 

 

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