شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يؤكد حرص حكومته على تحقيق السلام الشامل والعادل فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، أنه حريص على تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفى وقت سابق أكد وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، أن السودان ستكون أمام تحديات كثيرة، بين اقتصادية وسياسية، بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائى بين الخرطوم والحركات المسلحة المقرر فى الثانى من أكتوبر المقبل ، مضيفا نحن راغبون فى أن نطوى ملف الحرب فى السودان، وأن نحقق السلام، لأن هناك الكثير من التحديات ما بعد السلام، وينبغى أن نواجهها معا، من أجل إعادة بناء السودان اقتصاديا وسياسيا، وآخر عقبة فى المفاوضات، كانت هى الترتيبات الأمنية. ماذا سيحدث لقوات هذه الحركات؟ وكيفية استيعابها فى الجيش السوداني؟ والمدى الزمنى لاستيعابها فى الأجهزة العسكرية؟ هذه القضايا عطلت المفاوضات قليلا، لكنها انتهت على خير".