أنور قرقاش على تويتر : خطاب الماضى لا يصلح لمن لا يعنيه المستقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، فى تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر": "فى خضم الاستقطاب العربى الحالى تدرك أن مسار دول الخليج العربى نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعًا"، مضيفًا: "خطاب الماضى يصلح لمن لا يعنيه المستقبل، أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح".

انور قرقاش وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى قد ترأس وفدا أمريكيا إسرائيليا توجه إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام. Advertisements وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة: "هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى". واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".

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