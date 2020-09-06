العراق يسجل 90 وفاة و3651 إصابة جديدة بكورونا مقابل شفاء 3301 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وتسجيل 3651 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الإصابات 260370 حالة، مقابل شفاء 3301 ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 198560 بنسبة 76.3 %، وتوفى 90 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفيات 7512 حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
فى غضون ذلك، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمى "إن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح الخاص ضد فيروس كورونا المستجد حال إقراره ونجاح التجارب البحثية عليه، مشيرا إلى استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد ذلك اللقاح"، وأضاف التميمي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأحد، "ننتظر إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح حال إقراره ونجاح التجارب البحثية".
وأوضح أن استيراد أي لقاح يعتمد بالأساس على إقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن كافة العلاجات التي تم إقرارها ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين ذو الإصابات الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
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