شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يؤكد استعادة مناطق فى نهم وصرواح من الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمني، أن استعادة مناطق في نهم وصرواح والضالع من الحوثيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية ، مضيفا أن الجيش اليمنى وبدعم من التحالف العربى يتصدى لهجمات حوثية.

وفى وقت سابق تمكنت دفاعات القوات اليمنية ، أمس السبت، من إسقاط طائرتين مسيرتين تتبع الحوثيين، فى سماء مدينة الحديدة شمال غرب اليمن ، وبحسب ما ذكرت القوات اليمنية المشتركة أن إحدى الطائرتين استطلاعية والأخرى كانت تحمل إمدادا لعناصر من جماعة "أنصار الله" المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية، وسبق أن أسقطت القوات المشتركة منتصف الأسبوع الماضي، طائرة استطلاع حوثية في المنطقة نفسها التي شهدت وتشهد إسقاط عدد من طائرات مماثلة.

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