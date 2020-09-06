شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يكشف تضليل ميليشيات الحوثى عناصرها بالحديث عن تحقيق انتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى فى اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، أن ميليشيات الحوثى تضلل عناصرها بالحديث عن تحقيق انتصارات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واستهدفت قوات التحالف العربى عناصر وعتاد لميليشيات الحوثى فى الجوف ومأرب.

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وفى وقت سابق قال وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى "إن ميليشيا الحوثى تتخذ من اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار فى الحديدة دافعًا للتصعيد العسكرى فى المناطق الأخرى، وهو الأمر الذى لن نقبل به أبدا ولن يستمر"، وأكد الحضرمى - خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كرواسر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - حرص الحكومة على الوصول إلى سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها، لافتا إلى أن تعنت ميليشيا الحوثى واستمرار حربها العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقى لجهود المبعوث الأممي.

وأوضح أن ميلشيا الحوثى تعمل على تقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وارتكاب العديد من الخروقات التى تم الرفع بها للأمين العام للأمم المتحدة، والتى تهدد وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية التحقيق فى استهداف العقيد الصليحى ونقل مقر البعثة إلى مكان محايد فى الحديدة ليتسنى لها العمل بحرية وبما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.