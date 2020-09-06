شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية ترسل مساعدات طبية عاجلة لأهالى القرى المنكوبة بسبب الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية إرسال مساعدات ودعم طبي للنقطة الإسعافية فى الفريكة بريف محافظة حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة فى المنطقة، والتي وصلت إلى منازل الأهالى، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف مع كادر تمريضي، ليصبح العدد الإجمالي 4 سيارات إسعاف مع 15 أسطوانة أوكسيجن، وفريقا يضم طبيبا و3 ممرضين سيتواجدون على مدار الساعة".



وقال مدير مركز حماية الغابات في حماة "إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تخمد الحريق الضخم، الذي نشب قبل أربعة أيام في حراج بيرة الجرد وامتد إلى أحراج النهضة والمجوي المشرفة وعين البيضة والفندارة بريف مصياف".



وتشهد مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية في عدد من المناطق السورية حرائق مؤخرا.. وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن، وبعض الحرائق مستمر منذ أيام، حيث قدرت المساحات المحترقة في يوم واحد بنحو 5 آلاف دونم.