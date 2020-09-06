شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل 21 مطلوبا بينهم 3 عناصر بتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وكالة الاستخبارات المركزية العراقية، اليوم الأحد، 21 مطلوبا للقضاء من بينهم 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، "أن مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية استخباراتية نتج عنها اعتقال 21 متهما بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، من المطلوبين وفق أحكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء" .. موضحة أن من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لتنظيم (داعش) الإرهاب

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