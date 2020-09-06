شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جلسة الحوار الليبي فى الرباط برعاية وزير خارجية المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت جلسة الحوار الليبي في الرباط برعاية وزير خارجية المغرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، حيث قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،: نفسح المجال لحوار ليبي ـ ليبي بدون أي تدخل ، مشددا على ضرورة أن يغلب أبناء ليبيا ت روح المسؤولية، موضحا أن الليبيين قادرون على تجاوز كافة الصعوبات ، مشيرا الى أن الصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح جلسة الحوار الليبي فى الرباط برعاية وزير خارجية المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.