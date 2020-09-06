شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربى يؤكد رغبة بلاده فى تمهيد الطريق لحوار ليبى دون أى تدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة أن بلاده تمهد الطريق لحوار ليبى دون أى تدخل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف وزير الخارجية المغربى: "ندعو لإعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية".

وأوضح بوريطة، أن مقاربة المغرب قائمة على اعتبار الملف الليبى "مصيرى"، مضيفًا: "فتحنا المجال للحوار الليبى دون تدخل فى أجندته أو المشاركين به، مشيرًا إلى أنه لا مجال للتردد فى حل الملف الليبى.

وتابع وزير الخارجية المغربى: "ننصح بأن يكون الحوار مدخلا لبناء التفاهمات والتهيئة للاتفاقات"، لافتًا إلى أن الشعب الليبي بحاجة لأخبار تدفع للتفاؤل، موضحا أن المشاركين فى الحوار قادرون على زف أخبار طيبة.

Advertisements

وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم حراك همة طرابلس أحمد أبو عرقوب، أن الشعب الليبى يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى القريب العاجل، مشيرا إلى رفضهم لأى مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وأشار أبو عرقوب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الحراك يطالب بتعطيل الحياة السياسية في ليبيا بإقصاء كافة الأجسام الحالية والوجوه المتصدرة المشهد الحالي، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة الانصات إلى مطالب الشارع الليبى.

ورجح المتحدث باسم حراك همة طرابلس ‏فشل اجتماع المغرب بين مجلسى النواب الدولة في الوصول لحل، مؤكدا رفض الشارع الليبى لمخرجات اجتماع المغرب، مشيرا إلى تطلع الشعب الليبي إلى دعم دول الجوار شريطة عدم دعمهم لأى طرف من أطراف الصراع، لافتا إلى أن مصالح دول الجوار الراعي الحقيقي لها هو الشعب الليبي وليس أطراف الصراع.