الرئيس التونسى: العمليات الإرهابية الجبانة تهدف إلى إرباك استقرار تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن العمليات الإرهابية الجبانة تهدف لإرباك استقرار تونس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفي وقت سابق، قال بيان أصدره الحرس الوطني التونسي، إن مسلحين يحملون سكاكين قد قتلوا عنصراً من الحرس الوطني وتسببوا بجرح آخر، في اعتداء وصفه البيان بالإرهابي وقع في مدينة سوسة في شرق تونس، قبل إرداء قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.

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