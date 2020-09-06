شكرا لقرائتكم خبر عن العراق أول مستورد للقاح كورونا حال نجاح التجارب البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة العراقي حسن التميمى "إن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح الخاص ضد فيروس كورونا المستجد حال إقراره ونجاح التجارب البحثية عليه، مشيرا إلى استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد ذلك اللقاح"، وأضاف التميمي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأحد، "ننتظر إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح حال إقراره ونجاح التجارب البحثية". وأوضح أن استيراد أي لقاح يعتمد بالأساس على إقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن كافة العلاجات التي تم إقرارها ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين ذو الإصابات الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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