شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طن مواد إغاثة من مفوضية اللاجئين والإمارات لدعم السودان فى الفيضانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بإرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبى لمساعدة ضحايا الفيضانات التى ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.

وخلفت السيول والفيضانات أضرارا بالغة فى السودان هذا العام، إذ أودت بحياة 99 شخصا، وتسببت فى انهيار عشرات الآلاف من المنازل، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية السودانية.

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، أمس السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث لدرء آثار السيول والفيضانات.



