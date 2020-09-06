هيئة الربط الكهربائي الخليجي تدشن مبادرة لتعزيز السلامة والصحة المهنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي اليوم مبادرة لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية، والذي أقامته الهيئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمنسوبيها .

وقد بدأ برنامج الملتقى بكلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد بن علي الابراهيم الرئيس التنفيذي، والتي أعلن خلالها إطلاق مبادرة الهيئة لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تحمل الهيئة لمسؤوليتها الاجتماعية في مجال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، و تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الهيئة ، منذ عام 2018، حيث أطلقت الهيئة عدة برامج طموحة للارتقاء بالأنظمة الإدارية للهيئة مثل برنامج الجودة الشاملة، وبرنامج الامن والسلامة وصحة المجتمع، وبرنامج إدارة المخاطر، وبرنامج استدامة الاعمال، العامل وهو ما كان له الأثر البالغ في استعداد الهيئة للتعامل مع كافة المخاطر المحتملة.

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يهدف الملتقى إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، كما يهدف إلى تعزيز الوقاية من الحوادث من خلال زيادة الوعي وكيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من الحوادث.

وتم خلال الملتقى تدشين تطبيق الهيئة لإدارة نظام الأمن والسلامة على الهاتف الذكي، وهذا التطبيق تم تصميمه وتطويره من قبل الكوادر الذاتية للهيئة، ويعتبر أحد مبادرات التحول الرقمي ضمن استراتيجية الهيئة 2025، والذي يُمكن من إدارة تقارير الأمن والسلامة وتحليلها بشكل دقيق، مما يحقق التحسن والتطور المستمر في ثقافة الأمن والسلامة والبيئة، والتي يدعمهما أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

كما اشتمل برنامج الملتقى على عدة فعاليات متنوعة، ومسابقات عن السلامة والصحة المهنية تعزز مفهوم أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية بين منسوبي الهيئة، وأيضاً نشر الروح الاجتماعية بين الموظفين والخروج من جو العمل.