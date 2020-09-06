شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف الفلسطينية تندد باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، من خلال اعتلائها لسطح مدرسة الأقصى الشرعية بين بابي (الأسباط) و(حطة)، وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، إن عملية الاقتحام وتركيب السماعات من قبل قوة مدججة بالسلاح، تأتي في ظل الاعتداءات اليومية والمتكررة من قبل الاحتلال في خطوة لبسط سيادته على المسجد تمهيدا لتقسيمه زمنيا ومكانيا، ولإتاحته للاقتحام من قبل المستوطنين الذين يدنسون ساحاته بشكل يومي تقريبا. وطالب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس مرافقه، فهو ملكية إسلامية خالصة ووقف أبدي للمسلمين.

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