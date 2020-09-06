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وذكر المندوب أن "الطيران المعادي يحلق فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، منفذا غارات وهمية على علو متوسط، كما يحلق في طلعات مكثفة في أجواء صيدا وشرقها والمخيمات على علو منخفض".
ونفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء الجنوب، لا سيما فوق مناطق صور والنبطية على علو متوسط، وفوق المخيمات الفلسطينية في صور وصيدا وتحديدا فوق مخيم عين الحلوة، تزامنا مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للمخيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع زيارة هنية… الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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