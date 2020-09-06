تزامنا مع زيارة هنية… الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء لبنان

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وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، في منطقة جزين، مساء اليوم الأحد، أن الطيران الإسرائيلي المعادي يحلق بشكل كثيف في أجواء المنطقة وعلى علو متوسط.

وذكر المندوب أن "الطيران المعادي يحلق فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، منفذا غارات وهمية على علو متوسط، كما يحلق في طلعات مكثفة في أجواء صيدا وشرقها والمخيمات على علو منخفض".

ونفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء الجنوب، لا سيما فوق مناطق صور والنبطية على علو متوسط، وفوق المخيمات الفلسطينية في صور وصيدا وتحديدا فوق مخيم عين الحلوة، تزامنا مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للمخيم.