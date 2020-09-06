وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضحت السفارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تلك المواقع.
وأضافت أن المواقع التي يحظر تملك غير العمانيين فيها للأراضي والعقارات هي:
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2- ولاية لوى - شناص - مصيره.
3- الجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.
4-الجزر.
5-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.
6-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.
7-المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.
وذكرت أنه يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بموقع الوزارة.
وأعربت السفارة الكويتية في مسقط عن استعدادها لتلقي اتصالات المواطنين في حال وجود أي استفسارات أو طلب مساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تطالب رعاياها في سلطنة عمان بنقل ملكية عقاراتهم لعمانيين... ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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