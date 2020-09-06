وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال شاهد عيان إن الرجال الثلاثة كانت أعمارهم فوق السبعين عاما، وأحدهم مصاب بشلل جزئي وآخر مكفوف والثالث كان يعاني مرضا عضالا.
© REUTERS / Hannibal Hanschke
وارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، فيما فقدت أكثر من 65 ألف أسرة المأوى، بعد أن دمرت مساكنهم كليا وجزئيا.
وأعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".
ومع تسجيل منسوب النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة في السودان.. الفيضانات تبتلع 3 مسنين عجزوا عن الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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