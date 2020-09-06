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مأساة في السودان.. ال‏فيضانات تبتلع 3 مسنين عجزوا عن الهرب

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وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال شاهد عيان إن الرجال الثلاثة كانت أعمارهم فوق السبعين عاما، وأحدهم مصاب بشلل جزئي وآخر مكفوف والثالث كان يعاني مرضا عضالا.

© REUTERS / Hannibal Hanschke

وأوضح الشاهد أن الثلاثة كانوا يسكنون بشكل دائم وبسعر رمزي في وكالة إيواء بسوق المنطقة، وينامون مع عشرات الأشخاص في "عنبر مبني من مواد محلية".

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، فيما فقدت أكثر من 65 ألف أسرة المأوى، بعد أن دمرت مساكنهم كليا وجزئيا.

وأعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".

ومع تسجيل منسوب النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.

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