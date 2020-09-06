شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك أجواء الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية اليوم، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بشكل كثيف في أجواء منطقة جزين الجنوبية المحررة على علو متوسط، فيما نفّذ غارات وهمية على علو منخفض في أجواء مناطق: النبطية، وإقليم التفاح، وصيدا وشرقها، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية جنوباً.

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