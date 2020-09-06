شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع مسئولة أممية سير تنفيذ برامج مكافحة التطرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وشهد اللقاء بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبّرة عن إرادة الشعب العراقي.
وجرى خلال اللقاء بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وشهد اللقاء كذلك بحث سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد دحره.
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