تونس.. "النهضة" تدين العملية الإرهابية بسوسة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أدانت حركة "النهضة" التونسية بشدة، الأحد، العملية الإرهابية التي وقعت بولاية سوسة (شرق)، وكل من يقف وراءها داخل البلاد أو خارجها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مقتل عنصر أمن و3 إرهابيين في عملية بولاية سوسة.

وذكر بيان صادر عن الحركة (أكبر تكتل بالبرلمان، 54 / 217)، أن "مثل هذه العمليات غادرة وجبانة، ولن تزيد التونسيين إلا لحمة وتضامنا وتشبثا بالسلم الأهلي".

وأضاف البيان: "بسرعة تفاعلت القوات الأمنية في القضاء على الإرهابيين في وقت قياسي وهو ما يعكس الاستعدادات العالية للقوات الأمنية والعسكرية".

وأردف: "وأيضا يبعث برسالة طمأنة كبيرة إلى التونسيين ويحبط كل مخططات الإرهاب والإرباك".

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وتابع: "ندين بشدة العملية الإرهابية في سوسة، وكل من يقف وراءها داخل البلاد أو خارجها".

ودعا البرلمان لتسريع النظر في مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" (قانون يحمي القوات الأمنية والعسكرية من الاعتداءات التي تستهدفها).

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن عنصر أمن وزميله تعرضا "لعملية دهس (تلاها طعن لهما) من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة بولاية سوسة".



وأضافت الوزارة في بيان، أن "الوحدات الأمنية تولت القيام بعملية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة".



وبحسب البيان ذاته، فإن عنصر أمن "توفي بعد نقله للمستشفى فيما لا يزال زميله بصدد تلقي العلاج".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.