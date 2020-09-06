العراق والأمم المتحدة يبحثان التعاون لإنجاح الانتخابات المبكرة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، الأحد، سبل التعاون بين الجانبين لإنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة، تتسم بـ"المصداقية والنزاهة".

جاء خلال لقائهما بمقر الحكومة وسط بغداد، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، حدد الكاظمي 6 حزيران/يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة في البلاد، متعهداً بأن حكومته ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير وسطوة السلاح.

وقال البيان إن الكاظمي وبلاسخارت بحثا "آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة".

وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً "سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبّرة عن إرادة الشعب العراقي".

وجرى خلال اللقاء كذلك، "بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية".

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كما تناول الكاظمي وبلاسخارت "سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره"، وفق البيان.

وكان الكاظمي قد تعهد إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب الحراك الشعبي المناوئ للطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وأطاح الحراك بحكومة سلفه عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد الذي من شأنه فتح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها تلك المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.