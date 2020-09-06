الوساطة: اتفاق السلام بين الخرطوم و"الجبهة الثورية" 2 أكتوبر

السودان/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلن فريق الوساطة للسلام بالسودان، الأحد، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف سيكون في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعاصمة جنوب السودان جوبا.

جاء ذلك في بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، واطلعت عليه الخليج 365.

ونقل البيان عن رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك. قوله: "الثاني من أكتوبر موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا".

والإثنين، وقعت حكومة الخرطوم، وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) في جوبا، اتفاقا للسلام بالأحرف الأولى، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، وتوزيع الثروة، والعدالة الانتقالية.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير.

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