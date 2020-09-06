قطر تقدم مساعدات مالية لـ170 ألف أسرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الأحد، أنها ستبدأ بتوزيع مساعدات مالية على نحو 170 ألف أسرة فلسطينية محتاجة، الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة، محمد العمادي، في تصريح، تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة منه: "سنبدأ، الثلاثاء، تسليم مساعدات نقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة، ومن ثم ستشمل المساعدات 70 ألف أسرة من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا؛ بواقع 100 دولار لكل أسرة".

وأوضح أن توزيع المساعدات النقدية سيكون على "العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمسجّلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية".

وبيّن أن "عملية التوزيع ستشمل إجراءات الوقاية الصحية من كورونا، حفاظا على سلامة المستفيدين"، مشيرا إلى ضرورة "ضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

ولفت إلى أن "الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة، ومشددة، خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكل يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة للمستفيدين والعاملين".

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ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وتفاقم أزمة جائحة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بغزة، حيث تسببت حالة حظر التجوال (منذ 24 أغسطس/ آب الماضي) بفقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأعمالهم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن إجمالي عدد الإصابات، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 969، فيما وصل عدد الوفيّات إلى 8، وعدد حالات التعافي إلى 89.

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