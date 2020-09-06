طيران "الاتحاد" الإماراتي يمدد تخفيضات الرواتب حتى نهاية 2020

أحمد حاتم/ الخليج 365
أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، الأحد، تمديد فترة خفض رواتب موظفيها حتى نهاية العام الحالي.
وذكرت الناقلة الوطنية لإمارة أبوظبي، حسب إفادة للمتحدثة الرسمية لفي بيان، أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين 10 بالمئة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الاتحاد للطيران خفض رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر للتكيف من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة بنسب تتراوح بين 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.
وجددت الشركة الإماراتية تخفيضات الرواتب لمدة ثلاثة أشهر إضافية انتهت في أغسطس/آب الماضي.
وفرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة أضرت بقطاع الطيران العالمي في ظل انهيار الطلب على السفر خلال الأشهر الماضية.
وتتكبد شركات الطيران على مستوى العالم خسائر تقدر بـ 314 مليار دولار خلال 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها، والتي لن تستطيع التخلص منها خلال السنوات القادمة، حسب توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا".
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