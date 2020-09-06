اتفاقية بين الهلال الأحمر السوداني ونظيره القطري لمواجهة السيول

الخرطوم/بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

وقع الهلال الأحمر السوداني ونظيره القطري، الأحد، اتفاقية لمدة 5 سنوات، لتعزيز مواجهة السيول والفيضانات في السودان.

والسبت، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

ووقع الاتفاقية أمين عام الهلال السوداني، عفاف أحمد يحيى، ونظيرها القطري، علي بن حسن الحمادي، وفق مراسل الخليج 365.

وقالت الأمين العام، عفاف أحمد يحيى، في تصريحات إعلامية، إن "الاتفاقية القطرية مدتها 5 سنوات.. وتعتبر اتفاقية مهمة وطويلة المدى، وتنبني عليها برامج إغاثية كثيرة".

وتابعت، "الهلال الأحمر القطري، أول جمعية توفر لنا الدعم، وبالأمس وصل، ما يعادل مليون و200 ألف دولار، من لوازم مواجهة كورونا".

Advertisements

والسبت، وصلت العاصمة الخرطوم، طائرة تركية تحمل مساعدات طبية مقدمة من الهلال القطري، بالتنسيق مع نظيره التركي، لمواجهة الفيروس.

وحتى الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 13.407، منها 832 وفاة و6.725 حالة تعاف.

من جهته قال أمين عام الهلال القطري، علي الحمادي: "ندعم السودان دائما في كل المحاور الإنسانية والدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، السودان عمقنا جميعا كعرب ومسلمين".

يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في البلاد عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار، لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.