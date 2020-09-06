محام دولي يدعو القاهرة للتعاون في التحقيق بوفاة نجل مرسي

إسطنبول/الخليج 365

دعا توبي كادمان، المحامي الدولي ورئيس "غرف غيرنيكا 37 للعدالة الدولية في لندن"، الأحد، السلطات المصرية إلى "التعاون الكامل وغير المشروط" في التحقيق بوفاة عبد الله، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وتقديم الجناة للعدالة.

جاء ذلك في بيان لكادمان، اطلعت عليه الخليج 365، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاة عبد الله مرسي.

كادمان الذي قال في بيانه، إنه تم تعيينه كمستشار قانوني ومحام من قبل الراحل عبد الله مرسي، طالب السلطات المصرية بإجراء "تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازة عبد الله"، حيث لا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل.

طالب أيضا السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية "ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق".

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كما دعا أيضًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، المحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات.

المحامي الدولي، دعا كذلك الإدارة الأمريكية، إلى حماية أفراد عائلاتهم من مواطنيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مواطنيها من أسرة مرسي (من يحملون الجنسية)، مع الحرص على حياتهم بعد وفاة عبد الله.

وتحدث كادمان عن ملابسات وفاة عبد الله النجل الأصغر لمرسي، وقال إن "هناك الكثير من الغموض في القضية وكذلك الكثير من التعتيم من قبل النيابة حول ملابساتها"، مطالبا بكشف كافة الحقائق وإزاحة السرية عنها.

ونوه كادمان، إلى أن "مؤسسة مرسي للديمقراطية" بادرت بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبدالله مرسي في مجال دعم الشباب والحرية، وهي مبادرة تقوم علي تخليد تضحية عبدالله من أجل وطنه وحق والده والدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية.

وتوفي عبد الله مرسي في 5 سبتمبر/آب 2019، وقالت السلطات المصرية ومحامي الأسرة آنذاك، إن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.