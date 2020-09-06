واشنطن: الإمارات وإسرائيل تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران

واشنطن/ الخليج 365

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط.

جاء ذلك في حوار تلفزيوني عبر قناة "فوكس نيوز"، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه عبر توتير.

ووصف بومبيو الاستماع إلى الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ " اللحظة التاريخية".

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وتابع الوزير الأمريكي قائلا إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير".

وأردف: "لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الشؤاطئ الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط".

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني واسع.

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