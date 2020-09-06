بدء لقاء أردوغان والسراج في إسطنبول

إسطنبول/الخليج 365

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، في اسطنبول.

وبدأ اللقاء المغلق بين الجانبين، الأحد، في الساعة 14.10 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ +3)، في قصر وحيد الدين.



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