وفيات كورونا.. 4 بالكويت وواحدة في قطر

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 4 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجلت قطر حالة واحدة.
في الكويت، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 4 وفيات و619 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 618 حالة تعاف منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 89.582، بينها 544 متوفى، و80.521 متعافيا.
وفي قطر، سجلت وزارة الصحة، 231 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 218 مريضا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 120.095، بينها 203 وفيات، و116.998 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و95 ألفا، توفي منهم أكثر من 884 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و211 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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