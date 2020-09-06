الجيش الإسرائيلي يُصيب ويعتقل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية

زين خليل/الخليج 365-

اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، قرب مستوطنة أرئيل، المقامة على الأراضي الفلسطينية في شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "محاولة طعن جنود".

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش، في بيان وصل وكالة الخليج 365، إن فلسطينيا حاول "طعن عدد من الجنود في منطقة أريئل دون وقوع إصابات".

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وأضاف إن قوات الجيش لاحقت الفلسطيني، وتمكنت من إطلاق النار عليه، واعتقاله.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الفلسطيني أصيب بطلق ناري في قدمه خلال مطاردته.

ولم يخلّف الحادث إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.