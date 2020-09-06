أنقرة/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 91 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا والعراق خلال الأيام العشرة الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، على استمرار عمليات الجيش التركي لمكافحة الإرهاب بكل حزم، دون توقف.
وأوضحت أنه جرى تحييد 16 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا والعراق خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 91 إرهابيا تم تحييدهم خلال آخر 10 أيام.
وشددت الوزارة على أن العمليات ستتواصل بكل زخم حتى يتم تحييد آخر إرهابي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: تحييد 91 إرهابيا من "بي كا كا" شمال العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.