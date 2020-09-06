تركيا: تحييد 91 إرهابيا من "بي كا كا" شمال العراق وسوريا

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 91 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا والعراق خلال الأيام العشرة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، على استمرار عمليات الجيش التركي لمكافحة الإرهاب بكل حزم، دون توقف.

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وأوضحت أنه جرى تحييد 16 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا والعراق خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 91 إرهابيا تم تحييدهم خلال آخر 10 أيام.

وشددت الوزارة على أن العمليات ستتواصل بكل زخم حتى يتم تحييد آخر إرهابي.



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