شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لـ«منصة مدرستي» اليوم؟.. متحدثة «التعليم» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إن منصة مدرستي واجهت اليوم عدد من التحديات، ومن مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية كونها منصة جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير البدائل الأخرى.

وأضافت متحدث وزارة التعليم: “منصة مدرستي حديثة، وأي مشكلة تظهر هي فرصة لمعالجتها، ونرصد كل ما يتعلق بها لمعالجة التحديات كافة، ونتطلع للوصول إلى الاستفادة الكاملة، مشيرة إلىوجود قنوات عين واجب في كل منزل للاتجاه لها في حال وجود مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي.

ووجهت المتحدث باسم التعليم العام رسالة لأولياء أمور الطلاب قالت فيها: “نشكر أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال العملية التعليمية، ونؤكد على أن التحديات تتحسن بشكل مستمر، فنحن في مرحلة استثنائية، ونرجو تفهم الجميع”.