شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين استهداف رجلى أمن فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية ، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية ، متمنية الشفاء العاجل للجريح.

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