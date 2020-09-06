شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مالاوى يعلن نيته في فتح سفارة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس جمهورية مالاوي د.لازاروس تشاكويرا، أن بلاده تنوي فتح سفارة لها في إسرائيل، وهذه الخطوة جزء من الإصلاحات في وزارة الخارجية في العاصمة ليلونغوا والبعثات الديبلوماسية في العالم حتى يتمكنوا من تمثيل مصالح البلاد بشكل أفضل.

وقال تشاكويرا، في خطاب أمس السبت أمام البرلمان، أن الإصلاحات ستشمل إعادة النظر بتواجدنا الدبلوماسي. بما في ذلك رغبتنا في فتح بعثات جديدة في لاجوس، نيجيريا والقدس" . وأضاف تشاكويرا أنه حاليا لا يوجد للدولة الإفريقية أي سفارة في إسرائيل، وأن السفير الإسرائيلي لمالاوي يعمل من كينيا.

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تقع مالاوي غرب افريقيا بين موزبيق، تنزانيا وزامبيا، تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، 75% منهم مسيحيين و14% مسلمين.

وجاء هذا الإعلان بنفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس، وأن إسرائيل وكوسوفو ستعترفان كل واحدة بالأخرى.