الصحة العمانية تعلن وصول إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا لـ 87072 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 87072 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 728 وفاة، وعدد المتعافين 82406 متعافين، لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر94 %.
وأفادت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 58 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 447 ، وفي العناية المركزة 155 حالة.
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