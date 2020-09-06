شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن وصول إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا لـ 87072 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 87072 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 728 وفاة، وعدد المتعافين 82406 متعافين، لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر94 %.

وأفادت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 58 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 447 ، وفي العناية المركزة 155 حالة.