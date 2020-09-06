شكرا لقرائتكم خبر عن "حراك طرابلس" يعلن رفضه اجتماعات المغرب مطالبا بإجراء الانتخابات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم حراك همة طرابلس أحمد أبو عرقوب أن الشعب الليبى يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل، مشيرا إلى رفضهم لأى مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وأشار أبو عرقوب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الحراك يطالب بتعطيل الحياة السياسية في ليبيا بإقصاء كافة الأجسام الحالية والوجوه المتصدرة المشهد الحالي، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة الانصات إلى مطالب الشارع الليبى.

ورجح المتحدث باسم حراك همة طرابلس ‏فشل اجتماع المغرب بين مجلسى النواب الدولة في الوصول لحل، مؤكدا رفض الشارع الليبى لمخرجات اجتماع المغرب وستكون مرفوضة شعبيا، مشيرا إلى تطلع الشعب الليبي إلى دعم دول الجوار شريطة عدم دعمهم لأى طرف من أطراف الصراع، لافتا إلى أن مصالح دول الجوار الراعي الحقيقي لها هو الشعب الليبي وليس أطراف الصراع.

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وأعرب أبو عرقوب عن رفض الشارع الليبى للتواجد الأجنبي في البلاد في ظل تردى الأوضاع المعيشية وانعدام سُبُل الحياة الأساسية في ليبيا بالكامل، مؤكدا رفض الشعب الليبى للحوار الذى الذى سيشارك به طرفى الصراع.

تنطلق اليوم الأحد اجتماعات وفدى مجلسى النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة فى المغرب لبحث إعادة هيكلة المؤسسات السيادية وتغيير الشخصيات التى تتولى رئاستها، وبحث وضع آلية محددة لتوحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية.

وقالت مصادر ليبية لـ"الخليج 365" أن الاجتماع الذى سيعقد فى المغرب يعد بداية لاختراق الجمود السياسى فى البلاد، مؤكدة أن الملف الوحيد المطروح للنقاش هو التشاور حول المؤسسات السيادية واختيار رؤساء جدد يتولون إدارتها ووضع آلية محددة للرقابة عليهم.

ويضم وفد مجلس النواب الليبى خمسة نواب وهم عصام الجهانى، مصباح دومة، إدريس عمران، يوسف العقورى، عادل مولود، فيما يضم وفد المجلس الأعلى للدولة كلا من فوزى العقاب، على الشويح، عبد السلام الصفرانى، محمد ناجي.