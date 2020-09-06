شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطانى يكشف عن منح السعودية تراخيص أسلحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع البريطاني ، بن والاس، إن إيران تستخدم الحروب الإليكترونية لتهديد الملاحة ومصالح السعودية و الإمارات وعلينا مواجهة هذا الخطر.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني في مقابلة على قناة العربية: أن بلاده ستمنح السعودية تراخيص أسلحة جديدة، مضيفا: العلاقة مع السعودية ليست تجارة فحسب، بل شراكة متكاملة في إنتاج وتصنيع أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع: الشركة البريطانية تعمل جنبا إلى جنب مع السعودية في مجالات الدفاع الجوي من أجل المشاركة في إنتاج وتصنيع هذه المنتجات، هذه شراكة حقيقية في المجال الدفاعي الجوي.