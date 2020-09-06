شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 574 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة فى إقليم كردستان بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة في إقليم كردستان بالعراق سامان برزنجي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 574 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضاف برزنجي في تصريح له خلال مراسم تسلم مساعدات طبية من الجامعة الأمريكية في كردستان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أنه تم إجراء 5413 فحصا جديدا لفيروس كورونا، وتشخيص 574 إصابة جديدة، أغلبها في محافظة دهوك بواقع 336 حالة. وأوضح أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان وصل إلى 23295 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 846 حالة، وعدد المتعافين 13298.

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