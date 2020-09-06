شكرا لقرائتكم خبر عن غرامتها تصل لـ2000 ريال.. «المرور» يُحذر من ارتكاب هذه المخالفة أثناء سير المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوَّهت الإدارة العامة للمرور، إلى أن النزول أو ركوب المركبة أثناء سيرها يعرض حياتك للخطر ويربك الحركة المرورية، ويُعد مخالفة مرورية. وأشارت إدارة المرور إلى أن النزول أو الركوب أثناء سير المركبات مخالفة غرامتها تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرامتها تصل لـ2000 ريال.. «المرور» يُحذر من ارتكاب هذه المخالفة أثناء سير المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.