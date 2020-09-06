شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من وزارة التعليم بعد تعطل «منصة مدرستي» لدى بعض الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب في منصة مدرستي، اليوم الأحد، وذلك بسبب صعوبات الدخول للمنصة.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها المتحدثة باسم التعليم العام: “توضح وزارة التعليم بأن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية”.

وتصدر هاشتاق “#منصة_مدرستي” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بخلل تقني منعهم من الدخول للمنصةومتابعة الدروس والعملية التعليمية عن بُعد.

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وذكر عدد من الطلاب أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وإثبات الحضور بمنصة مدرستي، صباح اليوم الأحد، بسبب خلل تقني في المنصة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن 5 خطوات محددة ليتمكن الطالب من التأكد من إثبات الحضور تطبيقًا لقرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمحاسبة الطلاب على الحضور عبر منصة مدرستي بداية من اليوم الأحد، وذلك عن طريق الدخول إلى المنصة أولًا، ثم الضغط من القائمة الرئيسية الجانبية، والضغط على جدولي، ثم الضغط على اسم الدرس، وأخيرًا الضغط على حضور بجانب الدرس.