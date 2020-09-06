شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف رئيساً لبعثة الزمالك في المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع أسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب إلى إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق إلى الدار البيضاء، لمواجهة نظيره الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له 25 سبتمبر الجاري بملعب محمد الخامس.

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