الشرطة العراقي يتعاقد مع لاعبين نيجيري وزامبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد عبد الغني شهد، مدرب فريق الشرطة العراقي الأول لكرة القدم، أن الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تعاقدت بشكل رسمي مع محترف نيجيري وآخر زامبي، لتمثيل فريقها الكروي في الموسم المقبل.

وقال شهد: تم التعاقد مع النيجيري أوساغونا لاعب بيرسبوليس الإيراني السابق، والزامبي ناثان سنكالا.

ورأى شهد أن التعاقد مع أوساغونا وسنكالا يمثل إضافة مهمة لفريق الشرطة قبل استكمال منافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم. حيث من المؤمل أن يصل اللاعبان المحترفان إلى القاهرة اليوم الأحد، من أجل الانضمام للفريق الذي يعسكر حالياً في مصر.